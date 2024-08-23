الصين تفرض قيودا على بناء مصانع الصلب الجديدة في ظل نقص الطلب المحلي

أوقفت الصين بشكل مفاجئ منظومة الموافقة على بناء مصانع الصلب الجديدة في البلاد، في ظل التراجع الكبير في حجم الطلب المحلي الذي تسبب في انخفاض الأرباح وزيادة حركة التصدير للخارج.

وظلت الصين لسنوات طويلة تسمح للشركات ببناء مصانع صلب جديدة شريطة أن تحد من قدراتها الانتاجية القديمة، ولكن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أعلنت في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه القواعد لم تعد سارية اعتبارا من اليوم الجمعة، وسوف يتم استبدالها ببرنامج جديد.

وتزايدت الدعوات للحكومة الصينية في الفترة الأخيرة باتخاذ إجراءات لمواجهة مشكلات انخفاض أسعار الصلب في ظل تراجع الطلب بأكثر من 10% منذ عام 2020. ويرى كثير من الخبراء ضرورة أن تنكمش هذه الصناعة لتواكب المتغيرات الاقتصادية التي اصبحت اقل اعتمادا على الصلب في أنشطة البناء.

وعلى صعيد متصل، زادت صادرات الصلب الصينية هذا العام لأعلى معدلاتها منذ عام 2016، في مؤشر على أن الشركات تواجه صعوبات في بيع إنتاجها الذي يبلغ نحو مليار طن سنويا، في الأسواق المحلية.

وأكدت وزارة الصناعة الصينية أن "العلاقة بين العرض والطلب في صناعة الصلب تجابه تحديات جديدة"، مضيفة أنه "مازالت هناك مشكلات مثل عدم تنفيذ السياسات بكل كاف وعدم كفاية الإشراف أو تنفيذ الآليات، وعدم التوافق بين تنمية هذه الصناعة واحتياجاتها".