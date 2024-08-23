أحمد جمال يعلن استعداده للغناء لأطفال غزة النازحين مجانا

أعلن المطرب أحمد جمال، استعداده لتلبية النداء الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عمل حفل ترفيهي للأطفال النازحين من غزة لمصر، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا جاهز أي وقت وأحلى احتفال يتعملهم إن شاء الله.

وانتشر نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه أصحاب هذا النداء بعض العازفين والمطربين لعمل حفل ترفيهي لأطفال غزة النازحين، وجاء نص النداء: "مطلوب باند أو مغني أو موسيقي يحب يتبرع أنه يغني ويعزف لـ500 طفل نازح من غزة، يبسطهم ويفرحهم، ويبسطوه ويفرحوه كمان".

الملفت في الأمر أن هذا الطلب قوبل باستجابة واسعة وفورية من جموع المصريين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الحفل الترفيهي.