ميناء الإسكندرية: إيرادات قياسية متوقعة تصل إلى 15 مليار جنيه هذا العام

صرح اللواء أحمد حواش، رئيس ميناء الإسكندرية، بأن إيرادات الميناء بلغت 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليار جنيه هذا العام.

وأضاف حواش، خلال مؤتمر صحفي عقد بميناء الدخيلة، أنه يجري حاليًا إنشاء الحواجز الخمسة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية والشمالية الغربية بنسبة تنفيذ بلغت 30%، لربط ميناء الإسكندرية بميناء الدخيلة ضمن مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يتضمن أيضًا ميناء المكس.

وأشار حواش إلى أنه تم صرف تعويضات تفوق مليار جنيه للسكان الذين تأثرت منازلهم بالمشروع، وتحولت الأرض إلى منفعة عامة، وتم استلام بعضها وجارٍ استلام الباقي.

وأوضح حواش أن ميناء الإسكندرية يمثل حوالي 65% من حركة التجارة في مصر، مع تفوق الواردات على الصادرات، بينما يتميز ميناء دمياط بكونه مرتبطًا بمنطقة الدلتا، حيث تفوق الصادرات الواردات هناك ويمثل 60% من حركة التجارة.

وفيما يتعلق بمحطة الركاب البحرية، أعلن رئيس ميناء الإسكندرية أنه جارٍ التعاقد كحق استغلال مع شركة مصرية.

كما أشار إلى أن ميزة ميناء الإسكندرية تكمن في كونه ميناء متعدد الوسائط، حيث يجمع بين النقل البحري والنهرى والسكك الحديدية، مما يمكن من استبدال 25 سيارة نقل بشحنة واحدة عبر القطار إلى منطقة الوادي الجاف وإعادة شحنها، مما ساهم في رفع مستويات التداول.

وتطرق حواش إلى مشروعين بميناء الدخيلة، أولهما مشروع إنشاء محطة الصب الجاف، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب والغلال، خاصة القمح والذرة وفول الصويا، حيث من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تتراوح بين 6-7 ملايين طن سنويًا، وقد بلغت نسبة التنفيذ 50%.

أما المشروع الثاني، فهو رصيف 100 الذي بلغت تكلفته 3.4 مليار جنيه، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحاويات والبضائع العامة بميناء الدخيلة، حيث يتوقع أن يضيف 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تداول من 3-4 ملايين طن بضائع عامة. وأوضح أن المشروع يتكون من أرصفة بطول 1680 مترًا وبعمق يصل إلى 18 مترًا، وبمساحة أرضية تبلغ 1,263,000 متر مربع، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأرصفة 98.5%.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضًا أرصفة بطول 1160 مترًا بعمق يصل إلى 16 مترًا وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف متر مربع، وهو قادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 48.3%.