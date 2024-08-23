كامالا هاريس تقبل رسميا منافسة ترامب في الانتخابات وتتعهد بأن تكون رئيسة كل الأمريكيين

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي مساء الخميس "أقبل ترشيحكم لأصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية".

تعهدت كمالا هاريس، بأن تكون رئيسة "لكل الأمريكيين"، في خطاب إعلان قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مؤتمر الحزب العام في شيكاغو، مساء الخميس.

وركزت كامالا في خطابها على "الوحدة وتطلعات الطبقة العاملة"، وقالت "أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأمريكيين".

وأكدت للحشد الكبير من أعضاء الحزب، بعد شهر واحد فقط من انسحاب جو بايدن من السباق: "لا شك أن الطريق الذي قادني إلى هنا في الأسابيع الأخيرة كان غير متوقع".

وأضافت: "لكنني لست غريبة على الرحلات غير المتوقعة"، مضيفة أن والدتها كانت لديها رحلة مماثلة أيضا. وتقول: "أفتقدها كل يوم".





ودعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، "تجاوز المرارة والسخرية" والمعارك الانقسامية في الماضي.

وقالت إن ترشيحها هو "فرصة لرسم طريق جديد للمضي قدما".

وشددت على أن البلاد بحاجة إلى المضي قدما للأمام، "ليس كأعضاء في أي حزب أو فصيل، ولكن كأمريكيين".

كما هاجمت المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بسبب "قضايا الإجهاض وسجله الإجرامي".

وأشارت إلى تعيينه قضاة محافظين في المحكمة العليا، ألغوا لاحقا قانون "رو ضد وايد"، الذي كان يحمي الحق الفيدرالي في الإجهاض لعقود من الزمن.

وتقول هاريس: "الآن يتفاخر بذلك". وأضافت وسط تصفيق حار: "ببساطة، لقد فقدوا عقولهم".

وواصلت هجماتها على ترامب، بسبب ما قالت إنه "تاريخه الإجرامي".

أدين ترامب بـ 34 تهمة احتيال في ولاية نيويورك في وقت سابق من هذا العام تتعلق بمدفوعات أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية.





"إنهاء حرب غزة"

ودعت كمالا في خطابها إلى إنهاء الحرب في غزة، لكنها أكدت على أنها "ستدعم إسرائيل دائما".

وقالت إنها "ستدافع دائما" عن إسرائيل، ووصفتها بأنها "حليف" الولايات المتحدة الرئيسي.

وأضافت أن الآن هو "الوقت المناسب" لإبرام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، في إشارة إلى موضوع أصبح مثيرا للانقسام بشكل عميق داخل الحزب الديمقراطي، حيث تظاهر مؤيدون للفلسطينيين، يوميا طوال أيام هذا المؤتمر في الخارج.

كما انتقدت العنف "الذي لا يوصف" الذي وقع في إسرائيل في 7 أكتوبر، وأكدت أيضا على أن "ما حدث في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية مدمر".

كما شددت على دعم أوكرانيا، والمساعدة في "حشد استجابة عالمية" للدفاع عن البلاد ضد روسيا.

وتقول إنها ستواصل "الوقوف بقوة مع أوكرانيا وحلفائنا في الناتو".

وجاء قبولها رسميا ترشيح حزبها لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعدما رشحها الحزب في احتفال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

إنها لحظة محورية للمرشحة الرئاسية عندما تقدم نفسها لجمهور وطني قبل الانتخابات التي ستجري في نوفمبر.

وقال السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، لبي بي سي من شيكاغو، إنه يعتقد أن المنافسة بين هاريس وترامب "متساوية"، لكنه يشعر أن الديمقراطيين اكتسبوا زخمًا بعد هذا المؤتمر.

وأضاف أنه يتوقع أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، لكن من السابق لأوانه معرفة من سيتولى السيطرة على مجلس الشيوخ.



احتجاج ضد إسرائيل

وكانت هناك مظاهرات خارج مقر انعقاد المؤتمر، ضد دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة، ويتوقع المزيد من الاحتجاجات، خاصة بعد قيام مجموعة من المندوبين المؤيدين للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي، الذين "حُرموا" من فرصة التحدث في المؤتمر، بتنظيم اعتصام خارج الساحة.

ويقول المتحدث باسمهم إنه "من غير المقبول" أن يتم رفض طلبهم بالتحدث.

وتم اختيار 30 من المندوبين "غير الملتزمين" للصعود إلى المنصة الليلة، من إجمالي 2400 مندوبا "غير ملتزم".

وكان المندوبون المعتصمون يأملون في أن يتم منحهم فرصة للتحدث على المسرح الرئيسي حتى الليلة الماضية، عندما تلقوا "رفضا" قاطعا من حملة هاريس.

وخارج منطقة المؤتمر اليوم، سوف يكون هناك أيضاً تجمع ومسيرة مؤيدة للفلسطينيين. وقد خرج الآلاف للاحتجاج يوم الإثنين، على الرغم من أن الأعداد كانت أقل كثيراً مما توقعه المنظمون.

في يوم الأربعاء، ألقى تيم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات، خطابا لقبول الترشيح رسميا للمنصب، وسيخوض الانتخابات إلى جوار هاريس.

وفي الوقت نفسه، يقوم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بحملة انتخابية في أريزونا - حيث هاجم ترامب والز بعد خطابه، واصفا إياه بأنه "حاكم فظيع".