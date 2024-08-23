توقعات بمشاركة 50 ألف فرد في ملتقى للجماعة الأحمدية بألمانيا

من المتوقع أن يتجمع أكثر من 50 ألف فرد اعتبارا من اليوم الجمعة في باحة بمطار مينديش بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا لحضور ملتقى للجماعة الأحمدية.

وقال متحدث باسم الجماعة إن الفعالية تعتبر أكبر مؤتمر إسلامي للسلام على مستوى ألمانيا، مضيفا أن شعار المؤتمر هذا العام هو "الحب للجميع، لا كراهية لأحد"، وهو أيضا شعار الجماعة الأحمدية.

ووفقا للمنظمين، أقام متطوعون مدينة خيام للملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام. ومن أبرز أحداث الملتقى الخطاب الذي سيلقيه اليوم الجمعة زعيم الحركة الأحمدية العالمية، الخليفة ميرزا ​​مسرور أحمد.

وعُقد الملتقى العام الماضي في مدينة شتوتجارت - واحتفلت الجماعة في ذلك الوقت بالذكرى المئوية لتأسيسها. وتعتبر الجماعة نفسها أقدم جالية إسلامية في ألمانيا