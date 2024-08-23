مكتبة الإسكندرية تستضيف عرض كوريوجرافيا مصرية ضمن مهرجان الصيف الدولي الـ21

شهدت مكتبة الإسكندرية، مساء الخميس، عرضا راقصًا بعنوان "كوريوجرافيا مصرية"، قدمته فرقة "الوهج" للباليه والرقص الحر على خشبة المسرح الكبير بمركز مؤتمرات المكتبة، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

يحتفي العرض بموسيقى مصرية عبر العصور، وقد تم تصميمه وإخراجه على يد الدكتور شريف الجندي، مع إشراف فني للفنان علي الجندي.

وتأسست فرقة "الوهج" عام 2002 بفضل جهود الدكتور شريف الجندي، المدرس بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، وهي تتبع فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية التي أسسها الفنان القدير علي الجندي في الستينيات.

وقدمت الفرقة أول عروضها بمكتبة الإسكندرية عند افتتاحها عام 2002، ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من العروض بالمكتبة.

يُذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي. تشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر، تونس، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، أمريكا) خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من العروض التي تلبي جميع الأذواق في مجالات الموسيقى والغناء والرقص.