أكد الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن «جماعة الإخوان خطر داهم على الدولة»، مشددًا أنه يفضل عودة الحزب الوطني على عودة الإخوان.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «أنا ابن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لكن لو خيروني بين الإخوان أو عودة الحزب الوطني؛ سأختار عودة الحزب الوطني، المسألة واضحة».

وأوضح أن 30 يونيو كانت ثورة مقاومة للإخوان، مستذكرًا مواجهاته معهم في البرلمان، قائلا: «دخلت البرلمان ضدهم، وواجهتهم في مواجهات عنيفة أمام 432 نائبًا إخوانيا، بالإضافة إلى 140 نائبًا من السلفيين والجماعات، كل هؤلاء كانوا قد خرجوا من السجون، وكان من بينهم من قتل مدير أمن أو ضابط مباحث، كانوا هم من يشاركوننا البرلمان! وتلقينا تهديدات ووضعنا على قوائم، ومع ذلك، لم نخف ولم نتراجع».

وأشار إلى أن عدد المعارضين داخل البرلمان وقتها كان يتراوح بين 30 إلى 35 نائبًا فقط، مستذكرًا تعرضه للاعتداء وتكسير سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامي من أنصار الإخوان، مؤكدا أن كل ذلك لم يثنه عن المضي قدمًا.

وأكد «عادل»، عدم وجود تناقض بين الثورتين، معتبرًا إياهما مسارًا طبيعيًا، مضيفا: «لا أمانع من يرى ثورة يناير أنها ليست ثورة، فالبعض ما يزال يتحدث عن ثورة 52 ثورة أو موجة أو غيرها».