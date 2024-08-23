قبلت محكمة الجنايات المستأنفة المنعقدة في عابدين استئناف متهم سوداني الجنسية على حكم الإعدام الصادر ضده بتهمة قتل شقيقة زوجته والشروع في قتل زوجته لشكه في سلوكها، وقضت مجددًا بتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلبة فوزي وعضوية المستشارين أحمد محمد، ومحمد فوزي، وأمانة سر عامر علي ومحمد الغلبان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ع.م"، سوداني الجنسية، تهمة قتل شقيقة زوجته عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك حينما شرع في قتل المجني عليها، زوجته، ووجد شقيقتها عائقًا لتنفيذ جريمته، فقام بطعنها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم جناية أخرى، إذ إنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليها زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيت النية على ذلك إزاء الشك في سلوكها توهمًا، مما ولّد في نفسه الرغبة في الانتقام منها.

ولأجل هذا الغرض، أعد سلاحًا أبيض "سكين"، واستدرجها تحايلًا إلى محل عملها. وما أن ظفر بها، حتى باغتها بالتعدي عليها محاولًا طعنها بالسلاح المذكور في صدرها، فتصدت لتلك الطعنة بساعدها.

وواصل التعدي عليها بذات السلاح في رأسها وظهرها، محدثًا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو اعتقاده أنها فارقت الحياة، ثم تداركها بالعلاج.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهم أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وسلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.