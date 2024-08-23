أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز قطاع التعليم من خلال تحسين وتطوير جميع مكوناته، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأشار غنيم إلى دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة لكافة المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي عرضه المهندس محمد ياسين طه، المدير العام لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف، والذي استعرض إنجازات الدولة التي نفذها أو أشرف عليها فرع الهيئة بالمحافظة خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى 30 يونيو من العام الحالي.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة في المحافظة خلال هذه الفترة بلغت أكثر من مليار و665 مليون و924 ألف جنيه، وتمثل ذلك في 780 مشروعًا موزعة على 4 محاور رئيسية: مشروعات إنشائية جديدة، أعمال صيانة وتطوير، مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات مؤداة للغير.

فيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية الجديدة، تم الانتهاء من 145 مدرسة في قرى ومراكز المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية، شملت المدارس الأساسية والثانوية والفنية والتجارية، بما أضاف 2155 فصلًا جديدًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 855 مليونا و927 ألف جنيه. وفي مجال أعمال الصيانة والتطوير، تم تنفيذ 464 مشروعًا شمل 268 مشروعًا لصيانة شاملة و196 مشروعًا للصيانة البسيطة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 414.5 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ 61 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" أضافت 761 فصلًا بتكلفة تجاوزت 286 مليون و866 ألف جنيه. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 28 مشروعًا ضمن الأعمال المؤداة للغير في قطاع الصحة، بتكلفة تجاوزت 30 مليونا و460 ألف جنيه، و6 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة إدارات تعليمية ومناهل المعرفة بتكلفة حوالي 17 مليون و491 ألف جنيه، بالإضافة إلى 10 مشروعات في قطاع التموين بتكلفة إجمالية 5 ملايين و396 ألف جنيه، و5 مشروعات لوحدات إطفاء بتكلفة تجاوزت 8 ملايين و559 ألف جنيه.