مارتنز كازاكس عضو المركزي الأوروبي منفتح للغاية على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل

صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس، أنه مستعد للتباحث بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الشهر المقبل، معربا عن ثقته في أن معدل التضخم سوف يعود إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%.

ونقلت شبكة تليفزيون بلومبرج عن كازاكس، وهو أيضا محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله: "بالنظر إلى البيانات المتاحة لدينا في الوقت الحالي، فإنني منفتح للغاية على التباحث بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر".

وأضاف كازاكس خلال المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي أمس الخميس: "ولكن مازال يتعين أن ننتظر التوقعات الجديدة، ونرى البيانات الخاصة بالتضخم لشهر أغسطس".

واستطرد قائلا: "بشكل عام، اقول إنه حتى إذا ما ظل التضخم مضطربا خلال الشهور القليلة المقبلة، فإن هذا الاتجاه سوف يكون متوافقا مع إجراء خفض لأسعار الفائدة".

وأشار كازاكس إلى أن "السياسة النقدية أدت عملا جديدا من أجل خفض التضخم وخلق قاعدة للنمو والحد من حالة الغموض، ولكن هناك نقص في التحسينات الهيكلية، وهو ما يعني أن النمو كان محدودا بشكل نسبي".

وخلال اجتماعهم الأخير في يوليو الماضي، اعتبر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن شهر سبتمبر سيكون توقيتا مناسبا لمراجعة موقف السياسة النقدية، وتعهدوا بأن يظلوا منفتحين حيال التهديدات التي تواجه آفاق التضخم.