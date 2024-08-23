ختام ناجح لبطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج بمشاركة 10 آلاف لاعب

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن ارتفاع عدد اللاعبين المشاركين في بطولة مصر المفتوحة التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة إلى أكثر 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية.

وقال محمد صبيح مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إنه لأول مرة يتخطى عدد اللاعبين المشاركين في أي بطولة للألعاب القتالية لأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة وتم إقامتها على 14 ملعب في نفس الوقت مما يدل على مدى انتشار اللعبة بشكل كبير للغاية خلال السنوات الماضية منذ إنشاء الاتحاد.

وأضاف أن بطولة مصر المفتوحة الغرض منها قياس مدى الانتشار للكيك بوكسينج وهو ما تم التأكد منه من خلال الأعداد الهائلة التي شاركت في المنافسات وأفرزت عن عدد كبير من اللاعبين أصحاب المواهب الذين يستحقون أن ينضموا إلى صفوف المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية.

وتابع محمد صبيح، مؤسس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن الانتشار الكبير لرياضة الكيك بوكسينج في مختلف المحافظات والأندية ومراكز الشباب وحتى الصالات الرياضية يعد أحد انجازات وزارة الشباب والرياضة، حيث أعطى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الموافقة على إشهار الاتحاد حيث انتصر للعبة بعد عدة محاولات قبل ذلك ولكنها لم يكتب لها النجاح إلا من خلال عهد الدكتور أشرف صبحي.