مصطفى بكري يطالب بالتحقيق مع طبيب واقعة محمد فؤاد بتهمة إهانة الوطن والأطباء

استعرض الإعلامي والنائب مصطفى بكري، منشورًا لطبيب واقعة الفنان محمد فؤاد، وصفه بـ«التحريضي»، مشيرًا إلى أن المنشور تضمن عبارات اعتبرها مسيئة وتحريضية للأطباء على الهجرة، مثل «سافر وسيب البلد تخرب على اللي فيها».

وطالب خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، الدكتور أسامة عبد الحي بالتحقيق مع الطبيب لإهانة الأطباء والوطن، على حد قوله، قائلا: «أطالب نقابة الأطباء بالتحقيق مع الطبيب بتهمة إهانة الوطن، وإهانة الأطباء وتحريض زملائه على العمل في غير أقسام الطوارئ».

وتساءل بكري، موجهًا حديثه لنقيب الأطباء: «هل ترضى بإهانة الطب بهذا الشكل؟ ترضى طبيب يحرض على ألا يدخل أحد قسم الطوارئ ولا يأخذ نبطشية ويسيب البلد تخرب على اللي فيها؟».

وأضاف أن الطبيب نشر مشاركات عديدة «يحرض فيها ويستهين بالناس»، متابعا: «أنا بوجه سؤالي لنقيب الأطباء، وأتمنى أجد إجابة منه، لازم يتحقق في أمر طبيب بيهين مهنة الطب ويهين زملاءه، ويقول لهم (سيبوا البلد تخرب باللي فيها) هل ده طبيعي؟ إذن ما حدث مع محمد فؤاد أمر طبيعي وبيحصل مع آخرين، إنما في أكيد مواطنين آخرين يعانوا منه بهذا الشكل، لكن الموضوع ظهر مع محمد فؤاد؛ لأنه فنان مشهور، إنما ده راجل كاره مهنته!».

واختتم موجهًا رسالة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «يا إخوانا في السوشيال ميديا، مفيش داعي لإهانة الناس والتسرع، اعقلوا وشوفوا الكلام كويس، هي السوشيال ميديا اتعملت لبهدلة وشتيمة الناس ويتقال عليها أي كلام كذب؟! فيه لجان مخصوصة دورها تهد في البلد ورموز البلد، ولازم يكون فيه قانون جديد يعاقب كل من يتجاوز في حق البلد».