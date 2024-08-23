بعد الزلازل القوية المتكررة، التي شهدتها اليابان، حذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين، بضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلازل ضخمة أخرى، وسط تحذيرات من تحولها إلى موجات "تسونامي" خطيرة، حيث طلبت من السكان عدم ارتياد البحر أو الاقتراب من الساحل حتى رفع التحذير.

وفي روسيا، ضربت الزلزال سواحل شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، حيث أصدرت السلطات تحذيرا من وقوع "تسونامي"، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما أكد المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.

وفي الصين وأمريكا والأرجنتين وباكستان واليونان وسوريا والكويت ضربت الزلازل أجزاء متفرقة منها، فيما تم تركيب نظام تحذير من "تسونامي" على بعض الشواطئ في إسرائيل، بعد تلقيها تحذيرات من حدوث "تسونامي" من مراكز الإنذار الدولية المنتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي مصر، ووسط مخاوف من الزلازل التي أحس بها السكان في بعض المحافظات، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن الزلازل تحدث يوميًا على مستوى الكرة الأرضية، وأكثر من 150 زلزالًا يصيب العالم يوميًا، وأن هناك زلازل شبه يومية في البحر الأحمر والمتوسط، ولكن قوتها لا تذكر بشيء بواقع ما يحدث في الدول الأخرى.

ولكن، ما الذي يجب اتباعه وقت حدوث الزلازل والهزات الأرضية؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فالزلزال هو اهتزاز عنيف ومفاجئ للأرض، يمكن أن يؤدي تسييل التربة، والانهيارات الأرضية، والتشققات، والانهيارات الثلجية، والحرائق، وأمواج التسونامي.

ويعتمد نطاق الدمار والضرر الناجمين عن الزلزال على الحجم والشدة والمدة والجيولوجيا المحلية والوقت من اليوم الذي يحدث فيه وتصميم المباني والمنشآت الصناعية والمواد المُستخدمة فيها والتدابير المتَّخَذَة لإدارة المخاطر.

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فيمكن أن تختلف المخاطر والتهديدات الصحية الناجمة عن الزلازل باختلاف حجم الزلزال، وطبيعة بيئة المباني مثل السكن الفقير أو الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية، والآثار الثانوية للزلزال، مثل أمواج التسونامي أو الانهيارات الأرضية.

لذلك، حددت الأمم المتحدة واليونسيف عدة خطوات يجب اتباعها خلال أثناء حدوث الزلزال والهزات الأرضية وبعدها، فإذا كنت داخل بناء آمن من الناحية الإنشائية فابقَ في الداخل، وتذكّر قاعدة انخفض واحتمِي وتشبث، أي انخفض للأسفل واستند على يديك وركبتيك، واحتمِ تحت شيء صلب وقوي مثل طاولة أو مكتب، وتشبث بقطعة أثاث أو أي جسم قوي بإحدى يديك واحمِ رأسك ورقبتك باليد الأخرى، وإن لم تتمكن من العثور على شيء صلب وقوي تتشبث به أو إذا كنت في مكان غير محمي فقم بحماية رأسك ورقبتك بكلتا ذراعيك، لا تستخدم المصعد.

وإذا كنت تعيش أو تعمل في مبنى تعتقد أنه غير مستقر أو غير مطابق لمواصفات الأمان الخاصة بالزلازل فاتصل بالسلطات المحلية واحصل على إرشاداتها فيما يتعلق بالممارسات الأكثر أماناً بهذا الخصوص.

وإذا كنت خارج المبنى فابقَ خارجه، وحاول التوجه إلى ساحة بعيدة عن المباني والأشجار والأجسام كأعمدة إنارة الشوارع وأسلاك الكهرباء وأعمدة الهاتف وما إلى ذلك. وعندما تصل إلى ساحة مفتوحة اجلس على الأرض وامكث هناك إلى أن يتوقف الزلزال.

أما إذا كنت داخل سيارة فلا تنزل منها، أوقف السيارة بأسرع ما يمكن دون تعريض سلامتك للخطر. اسحب فرامل الوقوف "الهاند بريك" وأبقِ حزام الأمان مربوطاً إلى أن يتوقف الاهتزاز.

وإذا شعرت بهزة ارتدادية فاتبع نفس الإرشادات، فقد يتكرر حدوث الهزات الارتدادية في الساعات والأيام الأولى التي تعقب الزلزال ولكنها ستقل من حيث الوتيرة والشدة.

ما الذي يجب فعله بعد انتهاء الزلزال؟

أما بعد انتهاء الزلزال والهزة الأرضية فتحقق من عدم وجود أية مخاطر، وكن حذراً فقد تتواجد عقب الزلزال بعض المخاطر من قبيل أجسام ساقطة أو زجاج محطم من حولك، فانظر إذا ما كانت هناك أية أخطار مباشرة كوجود حريق مثلاً.

توجه إلى مساحة آمنة وخالية في الخارج إذا كان ذلك ممكناً، وتجنب استعمال المصعد إذ ربما يكون قد تضرر من جراء الزلزال، واعتنِ بنفسك وبالآخرين، وإذا تعرضت أنت أو أحد أفراد الأسرة لإصابة فاعتن بالإصابة في أسرع وقت ممكن.

تواصل مع الآخرين، وأبلغ أسرتك وأصدقائك عن مكانك وأنك في مأمن، وحافظ قدر الإمكان على متابعة الأخبار المحلية وآخر المستجدات الصادرة عن الحكومة بشأن الأوضاع، بما في ذلك الأماكن التي تتوفر فيها مراكز إيواء وعيادات طبية ونقاط توزيع أغذية، ويعتبر جهاز الراديو المتنقل مفيداً إذا توفر، والتزم بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية.

في حال انقطاع التيار الكهربائي فاقتصد في استخدام هاتفك لحفظ شحن البطارية، وقد تقع شبكات الهاتف المحمول تحت ضغط كبير في حال كان الزلزال كبيراً، وفي هذا الحالة قد يكون التواصل عن طريق الرسائل القصيرة أكثر فاعلية من المكالمات.

مبان مقاومة للهزات الأرضية

ووفقا لشبكة "الجزيرة"، تعتمد شدة تأثير الزلازل على عدد من العوامل، أهمها مقدار درجتها، والعمق البؤري، والبعد عن المركز السطحي، وجيولوجية المنطقة، وطبيعة تربة الموقع، ونوعية المباني والمنشآت.. إلخ.

وللموقع وتصميم مبان مقاومة للهزات الأرضية أهمية كبيرة في تخفيف مخاطر الزلازل، لذلك اهتمت هندسة الزلازل بسياسة استخدام الأراضي وخرائط الشدة الزلزالية لكل منطقة.

ولذلك، يُوصى دوما بألا تقام المنشآت على صدوع جيولوجية بغض النظر عن مدى نشاطها الزلزالي، إذ يؤدي أدنى تحرك في قشرة الأرض على جانبي الصدوع إلى أضرار ملموسة في المنشآت، وتنفصل أجزاء المنشآت التي تقام على صدوع جيولوجية في بعض الحالات الخاصة بفواصل تسمح لكل جزء من أجزائها المفصولة بالحركة.

مخاطر وتهديدات ناجمة عن الزلازل

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن تؤدي الزلازل إلى آثار فورية وطويلة الأجل على الصحة، حيث تشمل الآثار الصحية المباشرة الوفيات والإصابات الناجمة عن الصدمات النفسية بسبب انهيار المباني، والوفيات والإصابات الناجمة عن الصدمات النفسية بسبب آثار الزلزال الثانوية، مثل الغرق نتيجة أمواج التسونامي أو الحروق الناتجة عن الحرائق.

وتشمل الآثار الصحية المتوسطة الأجل الالتهابات الثانوية للجروح غير المعالَجة، وزيادة المراضة ومخاطر المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة بسبب عدم انقطاع تقديم خدمات التوليد والولادة الحديثة، والمخاطر المحتملة للإصابة بأمراض سارية، ولا سيما في المناطق التي تعاني من الاكتظاظ السكاني، وزيادة المراضة ومخاطر مضاعفات الأمراض المزمنة بسبب انقطاع العلاج.

وأيضا زيادة الاحتياجات النفسية الاجتماعية، والتلوث البيئي المحتمل بسبب عوامل كيميائية وإشعاعية بعد دمار البنية التحتية الصناعية.

ويمكن أيضاً أن تلحق الزلازل أضرراً بالمرافق الصحية ووسائل النقل، مما يمكن أن يعطل تقديم الخدمات والحصول على الرعاية، وقد لا يتسنى للعاملين الصحيين الوصول إلى المرافق الصحية التي لا تزال تعمل وقد تُفقَد الإمدادات الطبية.