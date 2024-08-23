أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال "القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي"، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة خلال الفترة من 18 إلى 21 أغسطس 2024.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة "التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي - تصنيف النزاعات المسلحة - الفئات المشمولة بالحماية - آليات احترام القانون الدولي .. ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة".

كما شهدت فعاليات الدورة على مدار فترة انعقادها تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة في مجال اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين، إلى جانب استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.