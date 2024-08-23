عمرو أديب عن أزمة شيرين مع روتانا: بقالها سنتين بتتعكبل في ضِلها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن طاقة المطربة شيرين لا يجب أن تضيع هدرًا في خضم أزماتها مع شركة روتانا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أنه يجب حل المشكلات القائمة بين الطرفين وأن يحصل كل منهما على حقه، مقترحًا تشكيل لجنة تحكيم تضع حدا لهذه الخلافات.

وأشار إلى أنه لا يجب استمرار الوضع بأن تطرح شيرين أغنيات لها ثم يتم حذفها، ثم يُعاد طرحها ويتكرر الأمر مرات عدة، مشددا على ضرورة الاستفادة من قدرات شيرين الفنية مع المحافظة على حقوق الشركة.

ولفت إلى أن شيرين تواجه مشكلات عديدة منذ عامين، معقبا: «شيرين بقالها سنتين بتتكعبل في ضلها.. والإنسان يسقط مهما كانت قوته.. نريد مساندة شيرين ونريد أيضًا أن تحصل روتانا على حقها».

وكانت شيرين قد طرحت أغنية جديدة تحت عنوان «مازال عالبال» عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقناتها عبر يوتيوب قبل ساعات.

لكن بعد ذلك بدقائق، جرى حذف الأغنية، وذلك على غرار ثلاث أغنيات سابقة، وذلك بسبب حقوق الملكية التابعة لشركة روتانا.