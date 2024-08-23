بيريز: نرحب بتواجد خاميس رودريجيز في رايو فاليكانو

أكد إينيجو بيريز، مدرب رايو فاليكانو، أن إدارة النادي لم تبلغه باحتمال ضم الكولومبي خاميس رودريجيز في الأيام المقبلة، لكنه أشاد باللاعب معتبرا أنه "لاعب مهم للغاية على الصعيد الكروي والعالمي".

ويتواجد خاميس في مدريد بانتظار عودته إلى كرة القدم الإسبانية، بعد أن لعب لريال مدريد بين عامي 2014 و2017.

وفي المؤتمر الصحفي لمدرب رايو، تردد اسم اللاعب الكولومبي.

وقال إينيجو بيريز "خاميس ليس في الفريق ولا أستطيع التحدث عن اللاعبين غير الموجودين هنا".

وأضاف "أتفهم الضجة الإعلامية التي نشأت لأنه لاعب مهم للغاية في عالم كرة القدم. لقد أظهر ذلك مؤخرا، في كوبا أمريكا".

وختم "أتقبل الضجة لكن لا يمكنني الذهاب إلى أبعد من ذلك لأنني لا أملك المزيد من المعلومات، لكن من المؤكد أن خاميس لاعب مهم للغاية على مستوى كرة القدم والعالم".