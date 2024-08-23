تعتلي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المنصة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو في وقت لاحق من يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، في ختام أربعة أيام من الاحتفال بمرشحة الحزب في المنافسة على الرئاسة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وسوف تحظى هاريس التي لم تدخل السباق إلا قبل شهر بعدما انسحب الرئيس جو بايدن، بأكبر فرصها للتأثير على الناخبين عندما تلقى خطاب قبول ترشيحها رسميا.

وفي حين أن أنصار الحزب الديمقراطي يشعرون بالوحدة والقوة في ظل حملتها، فأن المهمة الرئيسية لهاريس للمضي قدما تكمن في إقناع المعتدلين وغيرهم من الناخبين المترددين.

وألقى حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، وهو المرشح لمنصب نائب الرئيس، خطابا رئيسيا يوم الأربعاء في نفس المؤتمر. وأشاد بهاريس قائلا إنها "قوية" وأنها سوف "تقاتل من أجل حريتكم لعيش الحياة التي تريدونها".

وجعلت هاريس الرعاية الصحية –خاصة الحقوق الإنجابية- قضية رئيسية لحملتها الانتخابية، قائلة إن ولاية ثانية لترامب سوف تؤدي إلى تقليل إجراء عمليات الإجهاض .

وشهد اليوم السابق ، لليوم الذي تلقي فيه هاريس خطاب قبولها، مشاركة كوكبة من النجوم، حيث صعد أسطورة الموسيقى ستيفي وندر إلى المسرح - أولاً لإلقاء خطاب ثم لغناء أغنيته الكلاسيكية "هاير جراوند". كما تحدثت مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة أوبرا وينفري وسخرت من رفيق ترامب في الترشح، جيه دي فانس، وتعليقاته حول النساء بلا أطفال.

وهناك الكثير من التكهنات بأنه بغض النظر عن خطاب قبول هاريس لترشيح الحزب الديمقراطي يوم الخميس، ستظهر النجمة الأمريكية بيونسيه في شيكاغو بعد السماح للمرشحة الديمقراطية باستخدام أغنيتها "فريدوم" في الحملة.

ولكن مع وجود ستيفي وندر وأوبرا على المسرح، لم تكن الليلة السابقة للحدث الرئيسي تتعلق بعالم الترفيه فقط. نخبة الحزب، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون، خاطبوا الجمهور كما فعل جوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا الذي تنافس مع والز في الحصول على اختيار هاريس ليخوض معها السباق الانتخابي نائبا.

وهاجم ترامب يوم الخميس شابيرو على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس السابق، تروث سوشيال، واصفا حاكم ولاية بنسلفانيا بأنه "حاكم مبالغ في يهوديته للغاية" وقال ترامب إنه "لم يفعل شيئا لإسرائيل من قبل، ولن يفعل ذلك أبدا".

وبالمقابل، أشاد الرئيس السابق، الذي خسر في عام 2020 أمام بايدن، بنفسه.

وقال ترامب "أنا أفضل صديق لإسرائيل وللشعب اليهودي على الإطلاق، قدمت لإسرائيل ما لم يقدمه أي رئيس، وبكل صراحة، فعلت لإسرائيل أكثر مما فعله أي شخص، ولا حتى قريبا مما فعلت".

كما كرر ترامب نداءاته خلال حملته الانتخابية واصفا هاريس بأنها "الرفيقة كامالا هاريس، اليسارية الراديكالية الماركسية التي سرقت الترشيح من "جو المحتال" في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وفي بيان صحفي وصف شابيرو ترامب بأنه بائع متجول للكراهية، وقال :" دونالد ترامب مهووس بي ومهووس بالاستمرار في غرس الكراهية والانقسام في سياستنا. إنه شخص يمارس بشكل روتيني تعابير مجازية معادية للسامية مثل هذه".

ولم يذكر البيت الأبيض في بيان له اسم ترامب بشكل مباشر، لكنه قال "إنه لمن معاداة السامية والأمور الخطيرة والمؤذية، أن تهاجم مواطنا أمريكيا عبر التنديد بعقيدته اليهودية بطريقة مهينة".

وكان ترامب قد أدلى فيما مضى وبشكل متكرر بتصريحات مماثلة حول اليهود.وفي إحدى الفعاليات الانتخابية هذا الربيع ، قال الرئيس السابق ، الذي خسر أمام بايدن في عام 2020 ، إنه يتعين فحص أدمغة من يصوت من اليهود لصالح بايدن أو الديمقراطيين.

وكان ترامب، الذي قال العديد من المراقبين الأمريكيين إنه يبدو أنه يواجه وقتا عصيبا في معرفة كيفية مواجهة ترشيح هاريس-والز، متقدما في استطلاعات الرأي، لكن ذلك تبخر.

وخلال حملته الانتخابية هذا الأسبوع، وصف الرئيس السابق هاريس بأنها "يسارية متطرفة مجنونة" و"نائبة رئيس فاشلة" وهاجم مواقفها بشأن الهجرة والاقتصاد.

كما وجه ترامب وابلا من الإهانات لهاريس، واصفا إياها بـ "المتشردة" ومشيرا زورا إلى أنها قللت في السابق من أهمية تراثها الأسود.

يشار إلى أن هاريس، ابنة أم هندية المولد وأب جامايكي المولد، ستكون أول رئيسة سيدة للولايات المتحدة حال تم انتخابها.