نائب محافظ سوهاج يعقد الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان

أناب اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، لترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، والذي تناول مناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، وحمدي نادي، مقرر المجلس القومي للسكان بسوهاج، بالإضافة إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير عام التأمين الصحي، وممثلي مديريات الصحة، التربية والتعليم، العمل، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الأزهر، فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ومركز النيل للإعلام، وممثلي وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والجهات المعنية.

رحب نائب المحافظ بالحضور ونقل لهم تحيات المحافظ، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على مختلف المجالات.

وقد تناول الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، التي عُقدت في 24 يونيو الماضي، كما تم عرض النتائج النهائية لمبادرة "عشان نعيشها صح .. لازم ننظمها صح"، التي انطلقت في 7 يوليو الماضي واختُتمت في 7 أغسطس الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أنشطة الجهات المنفذة خلال الربع السنوي "أبريل - يوليو 2024".

خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج الحماية المحققة خلال فترة المبادرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث حققت الحماية زيادة بمعدل 7.4%، بمعدل تغيير 10.9% عن العام الماضي.

كما أظهرت الإحصاءات الحيوية خلال الربع السنوي "أبريل - يوليو 2024" مقارنة بالربع المناظر للعام السابق، أن معدل المواليد انخفض بمعدل -4.3%، وأن الزيادة الطبيعية انخفضت بمعدل -9.9% عن العام الماضي.