علي الحجار يحيي حفلا في مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

أحيا الفنان الكبير علي الحجار حفلاً غنائياً رائعاً مساء اليوم الجمعة، على خشبة المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

قدّم الحجار خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها: "الشهد والدموع"، "على قد ما حبينا"، "العروسة"، "مسألة مبدأ 2"، "روحي فيكي"، "في قلب الليل"، "يا موجة يا زرقة"، "جوة حضني"، "مغرم صبايا"، "أنا كنت عيدك"، "أنت المدد"، "متمنعوش الصادقين"، "ريشة"، "الليل وآخره"، "الزين والزينة"، "متصدقيش"، "رمي رمشه"، "زي الهوي"، "إسكندراني"، "تيجيش نعيش"، "عارفة"، و"الحلواني". وقد شهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً.

يُذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي. تشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول هي: مصر، تونس، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، وأمريكا، ويستمر المهرجان من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس، مقدماً تنوعاً يناسب جميع الأذواق على صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية.