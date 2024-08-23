روسيا تسقط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الليلة الماضية 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوزارة: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك".

يأتي ذلك فيما أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي مؤخرا أنه تمت السيطرة على أكثر من 1260 كيلومترا مربعا و 93 قرية في كورسك منذ اقتحامها في وقت سابق من الشهر الجاري .

واتهمت روسيا بريطانيا والولايات المتحدة وبولندا بدعم هجوم أوكرانيا على كورسك.