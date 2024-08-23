ثوران بركاني جديد في أيسلندا

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ثار بركان في أيسلندا يوم الخميس، وهو السادس في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأيسلندية (آر يو في) مساء الخميس أنه بعد أن ضرب زلزال المنطقة، خرجت الحمم البركانية من الأرض في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

ونقلت (آر يو في) عن إدارة الإطفاء، بأنه تم إجلاء السكان المتبقين في قرية جريندافيك كإجراء احترازي.

وتم إغلاق وإخلاء المعلم السياحي الشهير بلو لاجون، وهو مسبح حراري في الهواء الطلق، كإجراء احترازي. وسيظل مغلقا خلال يوم الجمعة.

وشهدت شبه الجزيرة منذ مارس 2021 ثورات شقية متكررة، حيث يخرج الصخر السائل إلى السطح من شق ممدود في الأرض.

وأثناء ثوران بركاني في يناير الماضي، ابتلعت الحمم البركانية ثلاثة منازل على الحافة الشمالية لمدينة جريندافيك، التي يبلغ عدد سكانها 4 آلاف نسمة.