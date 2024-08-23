رئيس حزب الوفد: ندعم المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي ونتطلع للتنافس في الاستحقاقات الانتخابية

- عبد السند يمامة: نمتلك الكوادر وقادرين على المنافسة في كل الاستحقاقات الانتخابية

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، دعم الحزب للقضية الفلسطينية والمقاومة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى تأييد الحزب لمواقف الدولة المصرية في حماية أمنها القومي.

وأضاف يمامة خلال كلمته في ذكرى زعماء الوفد، أن الحزب يساند أي قرارات تتخذها مصر من أجل تأمين مصالحها الوطنية، مشيدًا بدور الجيش المصري في حماية الوطن.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن الحزب ليس ملكًا لفرد أو عائلة، بل هو ملك للأمة المصرية، ويمتلك الكوادر المؤهلة للمنافسة في جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جاءت تصريحات يمامة خلال احتفالية نظمها حزب الوفد اليوم الجمعة لإحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد التاريخيين سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، والتي تُعقد في 23 أغسطس من كل عام، لتذكر بمواقفهم الوطنية ومسيرتهم التي أسست للحزب العريق.