حمزة نمرة يرد على منتقدي «كآبة» أغانيه: الشجن مطلوب لكي نشعر بكوننا بشر

رد الفنان حمزة نمرة، على بعض الانتقادات التي توجه إليه بشأن «كآبة ونكد» أغانيه، معربا عن شعوره بالضيق من هذا الوصف لأنه لم يصنع أغنية بنية إضفاء طابع الكآبة عليها لمجرد مواكبة «الترند».

وقال خلال سهرة تلفزيونية خاصة مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس: «أنا عمري ما عملت أغنية قاصد إني أعملها كئيبة لأن الترند وقتها كدا، وعمري ما فكرت بهذه الطريقة، ولا العكس، إني أعمل أغنية راقصة عشان الترند حاليًا».

وشدد أن «جميع أغانيه حقيقية وصادقة»، تعكس مشاعر عاشها أو شاهدها من حوله، وليست مجرد «شو» أو «الترند».

واستغرب نمرة من خلط البعض بين الشجن والكآبة، مؤكدًا أن الشجن مطلوب لكي نشعر بكوننا بشرًا، قائلا:« الشجن مطلوب حتى نشعر إننا بني آدمين، لأن أكثر ما يميز الإنسان هو قدرته على التعاطف مع الآخرين، والتعاطف هو ما يحسسك إنك بني آدم عندك مشاعر وأحاسيس».

وأشار إلى وجود فرق بين الشجن والكآبة، مضيفا: «مشاعر الشجن راقية وترقق قلب الإنسان.. لو أنا بحسسك بنوع من الشجن دي حاجة حلوة مش وحشة، بالعكس لو في أغنية حسستني بالشجن لدرجة إني دمعت، ده شعور إنساني حلو».

وأكد أنه يقدم في أغانيه مزيجًا من الشجن والفرح، مستشهدًا بأغنية «إنسان» التي وصف بعدها بأنه مطرب «تنمية بشرية» لما حملته الأغنية من رسالة إيجابية وسعادة.