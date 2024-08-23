نسمة عبد العزيز تتألق في مهرجان الصيف الدولي الـ21 على مسرح مكتبة الإسكندرية

أحيت الفنانة نسمة عبد العزيز، حفلاً موسيقيًا رائعًا على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف مساء الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

قدمت عبد العزيز عرضًا موسيقيًا مميزًا شمل معزوفات لأغانٍ شهيرة ومقطوعات من الأفلام والمسلسلات، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أداءها الرائع.

من بين أبرز المعزوفات التي قدمتها: "فوجا"، "شط إسكندرية"، "اللي بالب بالك"، "يا جمالو"، "البخيل وأنا"، "أنا قلبي دليلي"، "مامبو"، "حرمت أحبك"، "شنكلوه"، "الغزالة رايقة"، "فيكتوري"، "الريس كرم"، "مافيا"، "أنت عمري"، "محتار"، "حارة السقايين"، "جاردس"، "إيه اليوم الحلو ده"، "3 دقات"، "حلو المكان"، و"سهر الليالي". يُذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية عبر مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر، تونس، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، أمريكا)، ويستمر حتى 31 أغسطس، مقدمًا مجموعة متنوعة من العروض التي تناسب جميع الأذواق في مجال الموسيقى والغناء.