دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في سوريا

قام عسكريون من روسيا وتركيا بدوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، في إطار بنود مذكرة التفاهم الروسية - التركية.





أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية، ونشرت شريط فيديو وفيه قال العسكري الروسي غيورغي: "تم القيام بدورية روسية - تركية مشتركة جديدة في محافظة الحسكة بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وخلال ساعة واحدة قطعت القافلة العسكرية المشتركة طريقا يزيد طوله عن 30 كيلومترا وقامت بمراقبة الوضع في المنطقة المذكورة".



ووفقا له، شارك في الدورية أكثر من 40 عسكريا و8 قطع من المعدات العسكرية من الجانبين. ورافقت القافلة مروحيات من طراز Ka-52 وMi-8 تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية.

وأشار العسكري الروسي، إلى أن الدورية المذكورة جرت كالمعتاد بشكل طبيعي، ولم تسجل أي مخالفات.

من جانبها، ذكرت الوزارة الروسية أن اجتماع الجانبين الروسي والتركي تم عند حاجز "شيرك". وضم الرتل الروسي مركبات مدرعة من طراز "تيغر" و"تايفون" وVPK-Ural، وضم الرتل التركي عربات مدرعة من طراز كيربي.



ونوهت الوزارة بأن الهدف من هذه الدوريات المشتركة، هو مراقبة الوضع لمنع استئناف النزاع المسلح. ولتحقيق ذلك، أجرى عسكريون روس وأتراك فحصا بصريا للمنطقة على بعد 10 كيلومترات من الحدود.

وجاء في بيان الوزارة: "أثبتت نتائج الدوريات الروسية التركية المشتركة مرة أخرى، أن وجود العسكريين الروس على أراضي الجمهورية العربية السورية هو الضامن للسلام والاستقرار في المنطقة".