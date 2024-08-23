نائب محافظ البحيرة تتابع إنجاز مشروعات حياة كريمة: تحسينات في مستوى المعيشة بالريف

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات حياة كريمة.

كان الاحتمال بحضور اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور نادر نبيه، ممثل مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رمضان، ممثل دار الهندسة، .

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وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والوقوف على التحديات، وذلك لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات، في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

واستعرض الاجتماع موقف المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، بحضور رؤساء الوحدات المحلية التي تنفذ بها المرحلة الأولى من المبادرة، ومديرو المديريات، وممثلو الشركات والقطاعات.