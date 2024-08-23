يستعد الفنان العراقي محمود التركي لإحياء حفله الثاني في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفله الأول في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يُحيي محمود التركي حفله في العلمين الجديدة يوم 24 أغسطس الجاري في Sky20 North Coast.

وكان التركي قد أحيا حفله الأول في العلمين الجديدة مساء أمس، بمشاركة المطرب محمد نور، وتألق وسط حضور كبير من جمهوره المصري والعربي. الحفل كان من تنظيم منظم الحفلات الشهير ياسر الحريري، وتواجد بصحبة مدير أعماله عمر البياتي.

كما افتتح محمود التركي جولته الغنائية داخل "Notch" بمشاركة المطرب محمد نور ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت نجاحًا كبيرًا للتركي بعد إصدار العديد من الأغاني المميزة التي لاقت صدى كبيرًا في مصر والعالم العربي، مثل أغنية "عاشق مجنون" التي تخطت حاجز 240 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.