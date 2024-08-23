إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على لقاحات محدثة لكوفيد-19

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس أنها وافقت ومنحت إذن الاستخدام الطارئ للقاحات "حمض نووي ريبوزي مرسال" المحدثة لمرض كوفيد-19 لتوفير حماية أفضل ضد المتغيرات المنتشرة حاليا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي إن اللقاحات المحدثة ستستهدف سلالة "كيه بي.2" الفرعية من سلالة أوميكرون.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "إنه نظرا لتراجع المناعة بين السكان بسبب التعرض السابق للفيروس ومن اللقاحات السابقة، فإننا نشجع بشدة المؤهلين على النظر في تلقي اللقاح المحدث ضد كوفيد-19 لتوفير حماية أفضل ضد المتغيرات المنتشرة حاليا".

وذكرت إدارة الغذاء والدواء في بيان: "تتضمن لقاحات كوفيد-19 المحدثة لقاحا كوميناتي وسبيكيفاكس، وكلاهما معتمد للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر، ولقاحا موديرنا وفايزر-بيونتك، وكلاهما معتمد للاستخدام في حالات الطوارئ للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 11 عاما".