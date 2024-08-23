جواو فيليكس يقترب من المشاركة مع تشيلسي أمام وولفرهامبتون

رجح مدرب تشيلسي، مشاركة البرتغالي جواو فيليكس للمرة الأولى في فترته الثانية مع تشيلسي في مواجهة وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي، وتوقع الإيطالي إنزو ماريسكا، مدربر الفريق، أن يمثل اللاعب الجديد إضافة كبيرة للفريق.

وانضم اللاعب، 24 عامًا، مرة أخرى لتشيلسي بصفة دائمة قادمًا من أتلتيكو مدريد هذا الاسبوع، وسبق له أن قضى 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال موسم "2022-2023"، وهي الصفقة العاشرة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أنفق النادي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني.

لكن المدرب الإيطالي قال إن فيلكس الذي تم تقديمه للجماهير على أرض الملعب قبل المباراة التي فاز فيها الفريق على سيرفيت جنيف السويسري (2-0) أمس الخميس، ضمن تصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، لديه مرونة للعب في عدة أدوار بالفريق.

وقال ماريسكا: "إذا كان جاهزًا سيكون لديه الفرصة بالفعل للعب أمام وولفرهامبتون".

وأضاف: "من حيث تأقلمه على الطريقة التي نريد اللعب بها قد لا يكون جاهزًا حتى الآن، لكن فيما يتعلق بحالته البدنية والفنية أعتقد أنه جاهز".

وتابع مدرب تشيلسي: "يمكنه اللعب كمهاجم صريح ويمكنه أن يكون مهاجمًا إضافيًا، يمكنه اللعب كلاعب وسط مهاجم، وإذا احتجنا إليه يمكنه أن يلعب كمهاجم ثان، إنه اللاعب الذي سيساعدنا".

ولعب فيليكس 20 مباراة مع تشيلسي بين فبراير، ومايو عام 2023، في فترة كانت مخيبة للآمال بالنسبة للفريق.