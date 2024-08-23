حقق فيلم "إكس مراتي" أمس مليون جنيه، و201 ألفا، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر منذ طرحه، ويصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع إلى 60 مليونًا و368 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح.

وفي المركز الثاني استقر فيلم "ولاد رزق – القاضية" محققا 320 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 250 مليونا و3 آلاف جنيه، ليعزز صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الأسمية، والتي كان يسيطر عليها منذ موسم عيد الأضحى 2023 فيلم "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز، برصيد 130 مليون جنيه.

"ولاد رزق ـ القاضية" من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، كما يشارك أيضا عدد من ضيوف الشرف أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان.

المركز الثالث كان من نصيب فيلم "اللعب مع العيال"، محققا 173 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 51 مليونًا و15 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، وباسم سمرة، وويزو، وأسماء جلال، وحجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب.

واحتل المركز الرابع فيلم "عصابة الماكس"، محققا 51 ألف جنيه، ويصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 27 مليونًا و582 آلاف جنيه.

الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

وجاء في المركز الخامس فيلم "جوازة توكسيك"، محققا 47 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 8 ملايين و870 ألف جنيه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وتامر هجرس.

في المركز السادس والأخير جاء فيلم "أهل الكهف"، محققا 23 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 14 مليونًا و351 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وأحمد عيد، وصبري فواز، وبسنت شوقي، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد، وهاجر أحمد، وأحمد وفيق، ورشوان توفيق، وأحمد فؤاد سليم، وجميل برسوم.