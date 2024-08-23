جنرال إسرائيلي سابق يحذر من مواجهة بلاده الانهيار في أقل من عام إذا استمرت حرب الاستنزاف

حذر جنرال إسرائيلي متقاعد من أن بلاده قد "تواجه الانهيار في أقل من عام، إذا استمرت الحرب ضد المقاومة الفلسطينية في غزة، والمقاومة اللبنانية في الشمال، بنفس الوتيرة الحالية".

وزعم أمين المظالم السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يتسحاق بريك، في مقال رأي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بتاريخ 21 أغسطس الجاري، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بدأ "يستعيد وعيه"، مشيرا إلى تعليقاته الأخيرة التي وصف فيها وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ "النصر الكامل" في غزة، بأنها "هراء".

وقال بريك: "لقد بدأ [غالانت] يفهم أنه إذا اندلعت حرب إقليمية بسبب الفشل في التوصل إلى [اتفاق وقف إطلاق النار]، فإن إسرائيل ستكون في خطر"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف أن "غالانت يفهم بالفعل أن الحرب فقدت هدفها، نحن نغرق في الوحل، ونخسر المقاتلين الذين يقتلون ويصابون، دون أي فرصة لتحقيق الهدف الرئيسي، وفي الواقع، فإن البلاد تتجه نحو التدهور".

ويؤكد القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن "إسرائيل ستنهار في غضون عام واحد على الأكثر، إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني".

ويتابع بريك سرد التهديدات العديدة التي تواجه إسرائيل، بعد 10 أشهر من حملة الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك تكثيف الهجمات داخل أراضيها، وأزمة القوى العاملة في الجيش بسبب الخسائر الفادحة، والاقتصاد المنهار الذي تفاقم بسبب الدعوات العالمية لمقاطعة البلاد، والحظر المحتمل على شحنات الأسلحة، و"خسارة المرونة الاجتماعية والكراهية بين أجزاء من السكان، والتي يمكن أن تشتعل وتتسبب في انهيارها من الداخل"، بحسب تقييمه.