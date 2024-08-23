حزب الله: جبهة الجنوب تشكل حربا حقيقية على إسرائيل ولن تقف إلا بإيقاف الحرب على غزة

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي، خلال لقاء اليوم الجمعة، إن جبهة الجنوب تشكل حربا حقيقية على إسرائيل، مشددا على عدم توقف تلك الجبهة إلا بوقف الحرب على غزة.

وقال البغدادي "إن الأمريكيين هم الداعم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقد حضر الرئيس جو بايدن بنفسه من اليوم الأول ليقف إلى جنب المعتدين بكل إمكانياته، فجاء بالأساطيل ليخيف حزب الله من التدخل".

وأضاف "أن جبهة الجنوب باتت تشكل حربا حقيقية على الكيان الإسرائيلي، فلم تنفع لا أساطيلهم ولا نفاقهم ولا مفاوضاتهم الكاذبة في الضغط على جبهة حزب الله التي باتت تؤرق الأمريكي قبل الإسرائيلي".

واعتبر أن "هذه الدولة باتت سبب البلاء والتوتر في كل العالم، ولكن الاطلاع على حقيقة هذه الدولة وجرائمها لا يكفي للحد من توحّشها، فالشيء الوحيد الذي ينفع مع هؤلاء الوحوش الذين لا يُعيرون أي اهتمام لأسراهم ولا لحياة جنودهم التي تُستنزف على يد أبطال غزة، وإنّما الذي يردعهم هي جبهة الجنوب التي باتت تقضّ مضاجعهم ولن تقف إلاً بإيقاف الحرب على غزة".

وأشار إلى أن "الذي زاد في عبء هذه الجبهة هو التزام حزب الله بالرد الموجع على اغتيال القائد فؤاد شكر".

وأعلن أن "من يُعطي الإذن لإسرائيل باغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران - بما تمثل إيران من موقع متقدّم في الشرق الأوسط- وقتل القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر في عرين حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهو يعلم أنّ هذا تجاوز للخطوط الحمر، إنما هو بهذا الفعل يُنافق ولا يريد إيقاف الحرب".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.