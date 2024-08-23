وزارة العدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباما

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء الفيدراليين وجهوا اتهامات لرجل من ولاية تينيسي بتوجيهه تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في 27 يوليو، نشر كايل ألتون هول (37 عاما) العديد من المنشورات على منصة التغريدات "إكس"، وعلى وجه التحديد، في المنشورات، هدد بقتل واغتيال وإطلاق النار وتحطيم طائرة الرئيس بايدن، واغتيال نائبة الرئيس، كامالا هاريس، واغتيال الرئيس السابق أوباما".

وأضاف البيان أن "ممثلي الادعاء وجهوا إلى هول تهمتين بالتهديد لرئيس ونائب رئيس حاليين، وتهمة واحدة بالتهديد لرئيس سابق"، مشيرا إلى أن "كل تهمة تحمل عقوبة محتملة تصل إلى 5 سنوات في السجن"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وواصل بيان وزارة العدل الأمريكية، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي حقق في القضية التي تلاحقها وحدة الأمن القومي، والحقوق المدنية بمكتب المدعي العام الأمريكي.

يشار إلى أن السلطات في ولاية أريزونا، أعلنت أنها اعتقلت رجلا يدعى رونالد لي سيفرود، يبلغ من العمر 66 عاما، متهما بكتابة منشورات تهديد تستهدف دونالد ترامب، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وتستمر التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ أكثر من شهر بعد محاولة اغتياله في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي.

يشار إلى أن كامالا هاريس، أعلنت أمس الخميس، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لرئاسة الولايات المتحدة، لتخوض بذلك سباقا إلى البيت الأبيض أمام منافسها من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب.