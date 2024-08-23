ضبط قضايا إتجار بالعملات بقيمة 12 مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مباحث الأموال العامة من ضبط قضايا إتجار بالعملات بقيمة مالية تقارب 12 مليون جنيه.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

تأتي هذه الحملة في إطار الاستمرار في الضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتضمن إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظراً لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.