فيرستابن يعترف بصعوبة سباق جائزة هولندا الكبرى

يدرك الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1، أن سجله الخالي من الهزيمة في سباق جائزة هولندا الكبرى، المقرر في بلاده الأحد المقبل، يتعرض لتهديد، في ظل الاستعدادات الأخيرة التي قامت بها الفرق المنافسة.

ويتربع فيرستابن، بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة، على قمة الترتيب العام في فئة السائقين، بفارق 78 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين.

لكنه لم يفز في 4 سباقات للجائزة الكبرى، ولم يصعد لمنصة التتويج سوى مرة واحدة في تلك السلسلة.

ويبدو أن فريقي مكلارين ومرسيدس يشكلان أكبر تهديد مرة أخرى، خاصة بعد انتهاء العطلة الصيفية لسباقات بطولة فورمولا 1، التي استمرت 4 أسابيع، حيث تستأنف البطولة فعالياتها بسباق جائزة هولندا الكبرى، في مدينة زانتفورت.

وفاز فيرستابن بسباقاته الثلاثة السابقة هناك منذ عام 2021، لكنه اعترف بأن السباق الرابع سيكون "بالتأكيد" الأصعب بالنسبة له.

وقال الهولندي، اليوم الخميس: "يبدو أن هناك العديد من الفرق الأخرى المشاركة، التي يمكنها الفوز بالسباق، لذلك بالتأكيد لن أدخل سباق الأحد المقبل وأقول إننا سنفوز به".

وأضاف: "أريد فقط أن أحظى بعطلة نهاية أسبوع جيدة، وأن أفهم السيارة أكثر قليلا، وأتعلم منها.. بالطبع قمنا بتحليل الكثير خلال فترة الراحة، وحاولنا القيام بالأمور بشكل مختلف أو أفضل قليلا، وسنكتشف خلال الأحد المقبل كيف ستمضي الأحداث".

وتابع: "في العام الماضي، كنت أكثر ثقة في أننا لدينا فرصة جيدة للفوز بالسباق.. لكن هذا هو حال الموسم الحالي بالفعل، إنه أكثر تنافسية".

وشهدت السباقات الـ14 الماضية 7 فائزين مختلفين.

لكن في المجمل، يظل فيرستابن متفائلا بشأن السباقات العشرة المتبقية في الموسم الحالي، الذي يختتم بسباق جائزة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سائق ريد بول: "لست قلقا حقا، كما أنني لا أفكر في أبو ظبي بعد.. أريد فقط التقدم للأفضل كفريق، وتحسين السيارة".

ويحمل سباق الجائزة الكبرى الهولندي الرقم 200 في مسيرة فيرستابن، منذ ظهوره الأول في سباقات فورمولا 1 عام 2015، كأصغر سائق على الإطلاق يشارك ببطولة العالم، حيث كان يبلغ آنذاك 17 عاما و166 يوما.

وتوج فيرستابن بـ61 سباقا من إجمالي 199 في الجائزة الكبرى، علما بأن لديه عقدا مع ريد بول حتى عام 2028.

وعندما سُئل عما إذا كان يستطيع أن يرى نفسه يخوض 200 سباق آخر، قال: "لا"، قبل أن يضيف: "لقد تجاوزنا منتصف الطريق بالتأكيد".

وأردف فيرستابن: "لقد كانت رحلة رائعة، لا أشعر أنني قضيت 200 سباقا، لكننا نخوض الكثير من السباقات الآن في عام واحد، لذا يمكنك الوصول لهذا الرقم بسرعة كبيرة".