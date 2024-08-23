قدّم فريق نواة دمياط العرض المسرحي «ألف حكاية وحكاية» لمناهضة العنف المجتمعي في مركزي شباب الشعراء ومدينة السرو.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة اليوم، أن العرض قُدّم من خلال المسرح التفاعلي، وهو من تأليف شباب فريق نواة دمياط، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. يسلط العرض الضوء على تأثير العنف المجتمعي على صحة النساء والفتيات، ويسعى إلى توعية الجمهور بطرق الحد من العنف ومخاطره وأضراره.

وبحسب البيان، مشروع "نواة" يُنفّذ بتعاون وزارة الشباب والرياضة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والمؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه»، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية برفع الوعي وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، حيث تُعد أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب مراكز للتوعية حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات متنوعة. ويُشرف على المشروع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.