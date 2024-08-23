جامعة عين شمس تحرر محضرين جديدين بشأن الاعتداء على الأطقم الطبية بالمستشفى التخصصي

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عقبت إدارة جامعة عين شمس على الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعلق بالاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي، مؤكدة التزامها الكامل بحماية الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأكدت الجامعة التزامها بالمسار القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها، من خلال تحرير محضرين جديدين برقم ٣٧٤٧ و٣٧٩٣ لسنة ٢٠٢٤ إداري الوايلي بشأن وقائع الاعتداء، وجارٍ عرض الأمر على النيابة العامة.

وتابعت الجامعة أنها تلتزم بعدم الرد على ما يثار حالياً لحين انتهاء التحقيقات، وتؤكد ثقتها الكاملة في الأجهزة المنوطة بالتحقيق وفي قضاء مصر العادل.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أن خدمات مستشفياتها الجامعية الطبية والعلاجية، بكافة الأقسام، تعمل على مدار الساعة لكافة المواطنين المصريين بأعلى قدر من الجودة والكفاءة.