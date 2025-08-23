تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بني سويف، صورًا تظهر المياه الملوثة حمام السباحة المتنقل بمركز شباب قرية بني بخيت غرب بني سويف.

فيما كلف هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لجنة الأزمات والكوارث برئاسة ناصر رمضان، وكيل الشباب، وأحمد حمد، بمتابعة الحمام، وتوفير عوامل الأمن والسلامة والتأكد من توافرها، وإغلاقه لحين تطبيق عوامل الأمن والسلامة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، في بيان اليوم السبت، أن المديرية تتابع بشكل دوري ومستمر حمامات السباحة والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال عدد من اللجان لمتابعة كل الهيئات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببني سويف، تداولوا صورًا لحمام السباحة المتنقل بمركز شباب قرية بني بخيت التابعة لمركز بني سويف، معبرين عن استيائهم من سوء حالة الحمام وشكل المياه الملوثة، وعدم تطبيق اشتراطات البيئة، مما يؤثر على صحة الأطفال ويسبب لهم الأمراض.