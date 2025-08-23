إيران تعلن تفكيك خلية مرتبطة بإسرائيل ومقتل 6 من أفرادها

أعلنت دائرة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بإسرائيل ومقتل 6 من أفرادها.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان من المناطق المضطربة في إيران، حيث تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، بما في ذلك جماعة "جيش العدل" التي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وشهدت المحافظة أمس الجمعة هجوما مسلحا استهدف دوريتين تابعتين لقوات الأمن بالقرب من مدينة إيرانشهر أثناء قيام الدورية بمهامها الروتينية، حيث تعرضت لكمين من قبل مسلحين مجهولين، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من عناصر الشرطة الإيرانية.

وقبل أيام، أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن مسألة اختراق إسرائيل الداخل الإيراني جدية للغاية وتجب مواجهتها.

وأضاف لاريجاني -في تصريحات صحفية- "كانت لدينا نقاط ضعف، ومسألة اختراق العدو الداخل الإيراني جدية للغاية".

ووفقا لصحيفة تايمز البريطانية، فقد اعتقلت إيران عشرات الآلاف بعد أن أمرت السلطات قوات الأمن بمطاردة الجواسيس الذين ساعدوا إسرائيل على اغتيال كبار القادة العسكريين والعلماء في البلاد.

وفي 13 يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران استمر 12 يوما شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو الماضي هاجمت الولايات المتحدة منشآت في إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردّت طهران بقصف قاعدة العديد الأميركية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في الـ24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء