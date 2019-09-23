 سفير إيطاليا بالسودان: تخصيص 70 مليون دولار لمشروعات في السنوات المقبلة - بوابة الشروق
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سفير إيطاليا بالسودان: تخصيص 70 مليون دولار لمشروعات في السنوات المقبلة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 1:11 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 1:11 م

قال السفير الإيطالي لدى السودان فابرويزو لوباسيو إن بلاده خصصت 70 مليون دولار لإنفاقها على عدد من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد السفير الإيطالي - في تصريح خاص لموقع صحيفة "الانتباهة" السودانية - أن بلاده سوف تواصل دعم السودان اقتصاديًا، في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

وأضاف أن إيطاليا ستسهم بقوة في نهضة وإصلاح الاقتصاد السوداني، والإصلاح المالي، لإنقاذ الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى تضافر الجهود.

وتابع السفير الإيطالي أن بلاده ستدعم السودان سياسيًا خلال الفترة الانتقالية، داعيًا الحكومة ووزارة الخارجية في السودان إلى العمل على تغيير الصورة النمطية للسودان في العالم.

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