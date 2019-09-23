محافظ جنوب سيناء يصرف 10 آلاف جنيه لمدرسة التربية الفكرية ويوزع ملابس على الطلاب

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء نادر حنفي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بمدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

وقرر المحافظ صرف 10 آلاف جنيه كمكافأة لشراء احتياجات المدرسة من أدوات ووسائل تعليمية، ووزع الملابس على الطلاب.

وشهد المحافظ الحفل الذي نظمته المدرسة احتفالا بداية العام الدراسي وبدأت فقرات الحفل بالنشيد، تلاها فقرات غنائية واسكتيشات مسرحية في حب مصر.

وقال المحافظ في كلمته إن الطلاب ذوي القدرات الخاصة موهوبين، ولا بد من تنمية وتشجيع هذه المواهب، مؤكدا حرصه على متابعة المدرسة بشكل مستمر لتشجيع المعلمين على بذل المزيد من العطاء والعمل مع هؤلاء الطلاب.

وأكد أن مستوى الطلاب بالمدرسة في تقدم من عام لأخر، وأن المدرسة تخطو خطى ثابته في النهوض بالطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء استقبلت العام الدراسي الجديد بـ332 مدرسة وبإجمالي 35013 طالبا وطالبة بينهم 3427 طفلا بمرحلة رياض الأطفال و19695 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، و7568 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية و2036 طالبا وطالبة بمرحلة الثانوي العام بإجمالي والثانوي الفني.

وأكد أنه جرى الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات المختلفة وموقف العجز والزيادة بالمدارس وقامت جميع المدارس بتسليم الكتب للطلاب خلال اليوم الدراسي الأول، إضافة إلى توفير خامات الأنشطة للعام الدراسي الجديد لتكون الفرصة سانحة أمام طلاب وطالبات جنوب سيناء للاستمتاع بالعام الدراسي.