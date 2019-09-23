الآن في لندن مطعم يقدم الجبن على حزام ناقل

الجبن، أطباق من الجبن لا نهاية لها، الانتقال من طبق إلى آخر بشكل مغري على حزام ناقل. إنه ليس حلما - إنه مطعم جديد في ساحة كوفنت جاردن في لندن، يمكنك أن تزوره بنفسك.

في مطعم "Pick & Cheese" في سوق "Seven Dials Market" الذي تم افتتاحه حديثا، يمكن للزبائن الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الجبن البريطاني الأقوى والأخف، بالإضافة إلى أطباق التشاركوتيري، مع احتساء النبيذ الطبيعي المجاني.

هل تعشق شعور المغامرة؟ ما عليك سوى التقاط كل ما يبدو جيدا - ربما جبن ليستر أحمر اللون، والذي يأتي مع فلفل حار محمر كبهارات؟ أو بيكورينو من ويست يوركشاير يقدم مع بعض مارينج الليمون.

وللضيوف الذين قد يربكهم القدر الكثير للغاية من الجبن، يقدم الطاهي ماتيو كارفر مجموعة من الأطباق التي يمكن التعامل معها .

هناك أيضا أطباق ساخنة يمكن طلبها على الطاولة، بما في ذلك جبن الساجاناكي أو الجبن المشوي الذي يضم أربعة أنواع من الأجبان، بالإضافة إلى خيار تقديم الجبن الطري اللذيذ بشكل دوار لإنهاء وجبتك اللذيذة بشكل جيد.

وتتراوح الأسعار بين نحو 3 جنيهات إسترليني (7ر3 دولارات) إلى 6 جنيهات إسترليني، بناء على لون الطبق، ومن الموصى به أن يتم الحجز مسبقا.