تعليم البحيرة ينفى صحة فيديو منتشر بـ«الفيسبوك» عن تكدس مدرسة ببدر

صرح الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام المغرضة، والتى تحاول دائما الإساءة إلى مصر والنيل من المجهودات الكبيرة التى يتم بذلها في شتى القطاعات، ومنها قطاع التعليم أصبحت محاولات معروفة ومكشوفة لجميع أبناء الوطن.

وأشار إلى أن مدرسة المجد الابتدائية بقرية المجد بمركز بدر والتابعة لإدارة التحرير التعليمية ملحقة استضافة على المعهد الإزهرى بالقرية ولا يوجد للمدرسة مبنى خاص بها.

وأضاف أنه تم تخصيص الدور الثالث بالكامل من المعهد للمدرسة والتى تعمل بطاقة 6 فصول بمعدل فصل دراسى لكل صف دراسى من الأول الابتدائى، وحتى السادس بطاقة إجمالية عدد 341 تلميذا وتلميذه، وتضم 113 تختة بالمقعد وهو ما يعد عدد كاف من الآثاث، والذى يتناسب مع عدد تلاميذ المدرسة.

وأشار إلى أن العملية التعليمية داخل الفصول مستقره منذ انطلاق العام الدراسى الحالى، كما أنه تم توزيع جميع الكتب الواردة على الطلاب منذ اليوم الأول للدارسة.

وأكد الدور الذى توليه إدارة المعهد بالتنسيق مع المدرسة لنظافة جميع الفصول والطرقات المعهد ودورات المياه.