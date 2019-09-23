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مؤسسة دولية: قوة الدولار لا تساعد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 3:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 3:49 ص

ذكر بنك التسويات الدولية، أن قوة الدولار لا تساعد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وذكر البنك الذى يتخذ من مدينة بازل السويسرية مقرا له ، أن قوة الدولار ربما تكون من بين الأسباب التى أدت إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات العالمي ، وهو مقياس حاسم للنمو، لانخفاض قياسي .

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم ، فإن البنك ، قد طعن على فكرة أن قوة الدولار تعزز التنافسية للشركاء التجاريين الدوليين.

وقال البنك ، في أحدث دراسة له، إن العكس صحيح تماما.

وأضاف أن الدولار ارتفع بنسبة 3% العام الماضي، في خطوة تصادفت مع ضعف التصنيع والخدمات في جميع أنحاء العالم، مع اشتعال وتيرة الحرب التجارية.


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