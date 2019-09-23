مؤسسة دولية: قوة الدولار لا تساعد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة

ذكر بنك التسويات الدولية، أن قوة الدولار لا تساعد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وذكر البنك الذى يتخذ من مدينة بازل السويسرية مقرا له ، أن قوة الدولار ربما تكون من بين الأسباب التى أدت إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات العالمي ، وهو مقياس حاسم للنمو، لانخفاض قياسي .

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم ، فإن البنك ، قد طعن على فكرة أن قوة الدولار تعزز التنافسية للشركاء التجاريين الدوليين.

وقال البنك ، في أحدث دراسة له، إن العكس صحيح تماما.

وأضاف أن الدولار ارتفع بنسبة 3% العام الماضي، في خطوة تصادفت مع ضعف التصنيع والخدمات في جميع أنحاء العالم، مع اشتعال وتيرة الحرب التجارية.