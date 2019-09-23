الرئيس السيسي يلتقي مع ترامب في نيويورك

الأكثر قراءة
طرح أول دواء مصري يخفض السكر عبر الكلى وليس البنكرياس
الهيئة الهندسية ترجئ طرح 25 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للعام المقبل
إذا كنت ترغبين في خسارة الوزن بشكل آمن.. اتبعي الريجيم الياباني
القوات المسلحة: البيانات والمعلومات تصدر عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري فقط
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
مؤيد
معارض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.