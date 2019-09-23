الرئيس السيسي يلتقي مع ترامب في نيويورك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.