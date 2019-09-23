مقتل 4 أشخاص جراء اشتباك المحتجين وقوات الأمن في مقاطعة بابوا الإندونيسية

أعلن مسؤول إندونيسي أن ثلاثة مدنيين وجنديا واحدا لقوا حتفهم، اليوم الاثنين، عندما اشتبك طلبة مع قوات الأمن مع اندلاع أعمال عنف جديدة في مقاطعة بابوا المتمردة في إندونيسيا.

وقال كبير مسؤولي الصحة في بابوا، ألويسيوس جياي، إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا أيضا في الاشتباكات في جايابورا عاصمة المقاطعة.

وصرح جياني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "سبب الوفيات لا يزال قيد البحث".

وأدى أسبوعان من الاضطرابات التي بدأت في أواخر أغسطس إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية. واندلعت الاضطرابات بسبب ما تم اعتباره معاملة قاسية وعنصرية لطلاب بابوا من جانب أفراد الأمن في جزيرة جاوة.

وفي حادث منفصل في بابوا اليوم الاثنين، أضرم المتظاهرون النار في مكتب المقاطعة ومبان تجارية أخرى في وامينا التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن جايابورا، وفقا للشرطة .

وذكر ديدي براستيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية إنه تم نشر أفراد أمن. وقال للصحفيين: "نحاول منع انتشار الفوضى".

وأفاد موقع " Jubi.co.id" الإلكتروني في بابوا بأن إضرام النار جاء بعد أن أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاج شمل مئات من طلبة المدارس الثانوية الذين استشاطوا غضبا بسبب تعليقات عنصرية تردد أن معلما في وامينا قد أطلقها.

وأفادت الشرطة بأن التحقيق أظهر أن الشائعة كانت مخادعة.

وحجبت السلطات الإنترنت في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية في 21 أغسطس، في محاولة لاستعادة النظام بعد أن أضرم المتظاهرون النار في المباني وهاجموا قوات الأمن، وتمت استعادة خدمة الإنترنت بعد ذلك.

وقالت السلطات في جاكرتا إن 5 أشخاص قتلوا خلال الاضطرابات، لكن الناشطين المحليين قالوا إنهم سجلوا 13 قتيلا على الأقل.

وشهد أسبوعان من الاحتجاجات خروج الآلاف من الأشخاص للتظاهر في شوارع المقاطعتين، وكان الكثير منهم يهتفون "بابوا الحرة!".

وتشهد المنطقة عمليات تمرد انفصالية محدودة منذ ستينيات القرن الماضي.