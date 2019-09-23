مصر والإمارات يبحثان مجالات التعاون القائمة في الجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي بحضور رئيس الأركان الإماراتى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثى؛ سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ودعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة وذلك بمقر وزارة الدفاع الإماراتية ، وذلك خلال زيارته إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارت العربية المتحدة.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية، وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتي والوفد المرافق لوزير الدولة للإنتاج الحربي بحضور السفير المصرى لدى الإمارات شريف البديوى والملحق العسكرى المصرى.