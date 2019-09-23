الأكثر قراءة
طرح أول دواء مصري يخفض السكر عبر الكلى وليس البنكرياس
الهيئة الهندسية ترجئ طرح 25 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للعام المقبل
القوات المسلحة: البيانات والمعلومات تصدر عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري فقط
محام: إخلاء سبيل عمر شندي فى اتهامه بالقضية 1331 أمن دولة عليا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
مؤيدمعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد استعرض القوات البحرية الإيرانية لقوتها في مياه الخليج.
وأظهر الفيديو بوارج ومروحيات إيرانية عند ميناء بندر عباس في مياه الخليج، بالتزامن مع ذكرى الحرب العراقية الإيرانية.