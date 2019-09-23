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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد استعرض القوات البحرية الإيرانية لقوتها في مياه الخليج.

وأظهر الفيديو بوارج ومروحيات إيرانية عند ميناء بندر عباس في مياه الخليج، بالتزامن مع ذكرى الحرب العراقية الإيرانية.