 بالفيديو.. البحرية الإيرانية تستعرض قوتها في مياه الخليج - بوابة الشروق
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بالفيديو.. البحرية الإيرانية تستعرض قوتها في مياه الخليج

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 12:39 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 12:39 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد استعرض القوات البحرية الإيرانية لقوتها في مياه الخليج.

وأظهر الفيديو بوارج ومروحيات إيرانية عند ميناء بندر عباس في مياه الخليج، بالتزامن مع ذكرى الحرب العراقية الإيرانية.

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