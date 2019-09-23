أفغانستان: مقتل عدد من المدنيين في مداهمة شنتها القوات الخاصة على مخابئ لـ«طالبان» بولاية هلمند

أعلن مسئولون أفغان اليوم الاثنين، مقتل عدد من المدنيين في مداهمة شنتها القوات الخاصة الأفغانية على مخابئ لحركة "طالبان" الإرهابية في ولاية "هلمند" جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الجيش الأمريكي أعلن مقتل 22 عنصرا مسلحا من "طالبان" في هذه المداهمة.

وأضافت الشبكة أن هناك تضاربا في الأنباء حول أعداد القتلى والجرحى، حيث أعلن عبد المجيد اخوند نائب عضو مجلس المحافظة وفاة ثلاثة مدنيين متأثرين بجراحهم، حيث كانوا في الطريق إلى المستشفى لإسعافهم.

وأشار أخوند إلى أن السلطات الأفغانية تحقق في الأنباء التي تفيد بمقتل 24 مدنيًا على الأقل كانوا في حفل زفاف حينما وقع الهجوم على حي "قلعة موسى"، الذي يقع تحت سيطرة "طالبان"، مساء أمس الأحد.

كما أكد عمر زواك، المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند، مقتل 14 مسلحا من بينهم 6 مسلحين أجانب خلال المداهمة ذاتها.