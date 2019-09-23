وزيرة البيئة: مصر تضع المبادرة الإفريقية للتكيف على رأس مبادرات طموحة لمواجهة التغيرات فى قمة المناخ

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها في قمة العمل المناخي 2019 التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر قدمت العديد من المبادرات الطموحة لزيادة التعاون بين دول العالم فيما يتعلق بالتكيف ومواجهة أثار التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر تضع المبادرة الأفريقية للتكيف على رأس مبادرات طموحة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأعربت فؤاد، على هامش مشاركتها في قمة العمل المناخي 2019 عن دعم مصر والتزامها الكامل بالعمل المناخي في إطار تحالف التكيف والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية الذي تترأسته وزيره البيئة، اليوم، مع نظيرها البريطاني مصر قائلة: «لدينا مجموعة طموحة من المبادرات التي نحتاجها لتلبية احتياجات التكيف والمرونة وخاصة للمستقبل وتم وضع خطة واضحة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة تعتمد في الأساس على زيادة التمويل والدعم للدول النامية التي تعاني بشدة من أثار التغيرات المناخية».

وأوضحت أن مصر تدعم دائما العمل الجماعي الدولي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام في 2015 خلال مؤتمر الأطراف بباريس عام 2015 بإطلاق مبادرة الإفريقية للتكييف والتي تعتمد على حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الإفريقية لمساندتها على مواجهة التغيرات المناخية التي تعاني بشدة من أثارها السلبية وتحدد مطالب وشواغل الدوله الافريقية من ضمنها نظام الإنذار المبكر، الحصول على التمويل، وضع خطط الوطنية التكييف مع حزم استثمارية للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن قمة العمل المناخي تعتبر فرصة جيدة للعمل من أجل التصدى التغير المناخي والجميع يشارك فيها القطاع الخاص مثل شركة مارس الشيكولاته لمسئولياتها اتجاه الكوكب والمجتمع المدنى والطلاب والخبراء والحكومات، وفرصة للدول لرفع سقف فى مجال التكييف مغ تغيرات المناخية وزيادة الدعم والتمويل للدول النامية لتعزيز قدراتها على مكافحة أثار التغيرات المناخية.

وأضافت أن مصر طرحت مبادرات تهدف إلى حماية أكثر الفئات ضعفا من آثار الكوارث الطبيعية عن طريق تحقيق شراكة العمل المبكر المستنيرة للمخاطر والتي تسعى إلى توفير الأمان لأكثر من مليار شخص حول العالم أمام التغيرات المناخية التي تزداد ضراوتها يوميا بعد يوم، وغيرها من المبادرات الخاصه بصغار المزارعين.